Auch im zweiten Corona-Jahr gibt es in Frankenthal keine Jahrmärkte. Jedoch bietet die Ortsgemeinde Flomersheim am traditionellen Kerwesonntag am letzten Augustwochenende (29. August) ab 11 Uhr wieder eine Kerwetour an, ergänzt um ein Rätsel. Und als zusätzlicher Kerwe-Ersatz feiert am Samstag, 28. August, ein weiteres Fest Premiere.

Die Kerwealternative wurde laut Dirk Wedekind, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Flomersheim, bei der Premiere im vergangenen Jahr „gut angenommen“. Und soll nun um neue Ideen erweitert werden. Neben den angebotenen Wandertouren soll es als Freiluftveranstaltung erstmals ein Spießbratenfest mit Live-Musik des Duos Phil und Chris am Samstag, 28. August, von 16 bis 22 Uhr geben. Die kulinarische Auswahl umfasst Spießbratenteller, Spießbraten- und Bratwurstbrötchen.

Die Wandertouren – der 2,6 Kilometer lange Genussweg, der Rundwanderweg über vier Kilometer und der Sieben-Kilometer-Premiumweg – sollen um eine Schoppentour über zehn Kilometer ergänzt werden. „Einige haben im vergangenen Jahr gesagt, sie hätten die Strecke zwei-, dreimal gemacht, um sich müde zu laufen“, begründet Wedekind die Aufstockung. Start ist ab 11 Uhr für alle Touren am Kerweplatz, letzter Start um 15 Uhr. Entlang der Strecke sind vier Verpflegungs- und Getränkestände positioniert, der fünfte direkt am Festplatz.

Rätsel ergänzt bisheriges Programm

„Neu ist ein Tourrätsel“, kündigt Wedekind an. Dazu sollen entlang jeder Tour Fragen gestellt werden, die es auf einer Rätselkarte zu beantworten gilt. Die gibt es samt einem Flomersheimer Kugelschreiber, dem Kerweaufkleber zum Sammeln, einem Dubbeglas mit Ortswappen und einer Zehn-Euro-Verzehrkarte für die Startgebühr von zwölf Euro.

Die Veranstaltung sei mit der Stadtverwaltung abgestimmt und genehmigt, so Wedekind. Für Wanderer wie Festbesucher sei eine Registrierung vorab Pflicht, sowohl per Telefon oder WhatsApp an Dirk Wedekind unter 0152 09886615 als auch per Mail an agf@flomersheim.de. Die aktuellen Corona-Regeln seien einzuhalten. Damit das auch klappt, werde eigens „eine Person abgestellt, die keine andere Aufgabe hat, als zu gucken, ob sich alle an die Regeln halten“, erläutert Dirk Wedekind.