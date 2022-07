Mehr junge Leute für die Pflege zu gewinnen: Das ist Ziel einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Seniorenzentrum Hieronymus-Hofer-Haus und der Friedrich-Ebert-Realschule plus. Sie zielt auf die Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Beide Seiten würden von der engeren Zusammenarbeit profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonissen Speyer, die Träger der Pflegeeinrichtung sind. Einrichtungsleiterin Nicola Hagemann hofft darauf, künftige Fachkräfte für den Beruf zu begeistern, Schulleiter Stephan Hirt sieht in der Kooperation eine weitere Möglichkeit der Berufsorientierung für die Jugendlichen an der Schule im Pilgerpfad. Vereinbart seien bis zu zwei Zusagen für Ausbildungsplätze pro Jahr. Durch Praktika sollten die Schüler vorab ein realistisches Bild der Arbeitsplatzbedingungen und Qualifikationsanforderungen in der Pflege kennenlernen.