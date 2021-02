Gegen eine Lockerung der Besuchsregelung für Pflegeheime spricht sich der Leiter des Gesundheitsamts in Ludwigshafen aus. Solange nicht alle Bewohner und Mitarbeiter in den Einrichtungen geimpft seien, gelte es, „diese besonders vulnerable Gruppe“ der Alten zu schützen, so Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, am Donnerstag auf Nachfrage. Seine Behörde ist auch für die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal zuständig. „Wir haben im November und Dezember gesehen, welche verheerende Wirkung das Virus in Altenheimen auslösen kann“, warnte Weber.

Ein Besucher, eine Stunde

Anders als die Stadt Ludwigshafen, die Anfang der Woche die Beschränkung auf einen Besucher pro Bewohner und eine Besuchszeit von täglich höchstens einer Stunde gekippt hatte, wollen die Städte Speyer und Frankenthal sowie der Rhein-Pfalz-Kreis daran festhalten. Darauf haben sich die Verwaltungsspitzen am Donnerstag geeinigt, wie Landrat Clemens Körner (CDU) informierte. Sollte die Besuchsregelung nicht über eine Landesverordnung festgeschrieben werden, wolle man dies mit einer Allgemeinverfügung tun. Man entspreche damit auch dem Wunsch vieler Verantwortlicher in Pflegeeinrichtungen. Auch nach den Impfterminen in den Heimen müssten Besucher weiter einen Schnelltest auf das Coronavirus machen lassen und eine FFP2-Maske tragen, betonte Gesundheitsamtsleiter Weber mit Verweis auf Senioren, die beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht immunisiert werden könnten.