Sie sind so ergraut und musikverliebt wie die Mitglieder der Gruppe Buena Vista Social Club – die alten Herren, die im Garten eines Reihenhauses im Südwesten von Frankenthal gelegentlich dem Jazz huldigen. Vielleicht verschlägt es sie bald wieder nach Spanien in ihr Sommerquartier.

„Summertime, And The Livin' Is Easy“, swingt George Gershwins melancholische Arie durch die laue Sommerluft der Carl-Bosch-Siedlung. Stellt sich der neugierige Zaungast auf Zehenspitzen, kann