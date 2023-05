Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einst führte der Lauf der Isenach direkt durch die Stadt. Die Gastwirtschaft „Zum Brückenkopf“, in dem Gebäude befindet sich heute das Lokal „Cartoon“, lag an einem der vier Übergänge über den Wasserlauf. Der Europaring erinnert an dessen Verlauf.

Eine historische Darstellung der Festung Frankenthal vom Ende des 17. Jahrhunderts konzentriert sich auf das eindrucksvolle Bastionssystem der Stadt, während innerhalb