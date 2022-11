Bei einer adventlichen Kaffeestunde ehrte die örtliche Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) langjährige Mitglieder. Vorsitzender Peter Seiler dankte ihnen für ihre Treue und ihren Beitrag dazu, dass der Verein in Frankenthal heute mehr als 1600 Mitglieder hat.

Die längste DAV-Mitgliedschaft konnte am Sonntag der Wahl-Frankenthaler Horst Helmut Schröder aufweisen. Er sei vor 70 Jahren selbst Mitbegründer der Sektion Lüneburg in Niedersachsen gewesen, berichtete der Geehrte. In der Frankenthaler Sektion sei er seit zehn Jahren. Und er unternehme nach wie vor gerne Touren, am liebsten gemeinsam mit seiner Frau. In den 50 Jahren seiner Mitgliedschaft hat Gerhard Hornberger schon Aufs und Abs des Vereins erlebt. Das Wandern habe er immer geschätzt, erzählte der Lambsheimer. Bei Hornbergers Eintritt 1972 habe die Sektion gerade mal 220 Mitglieder gezählt, erinnerte Seiler.

Auf eine immerhin 40-jährige Mitgliedschaft bringen es Christian Kern, Dieter Kernbach, Irene und Jens Legler, Michael Lutz und Constanze Heintz. 18 weitere Wanderer beglückwünschte Seiler zu ihrer 25-jährigen Vereinszugehörigeit. 1997 gewann Sektionsmitglied Johannes Lau alle Kletterwettbewerbe, an denen er teilnahm, berichtete Seiler. Heute ist Lau Nachwuchs-Bundestrainer.