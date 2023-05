Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anpacken und helfen lautet das Motto von Carmen Noppenberger und Thomas Kohn. Die Boutiquebesitzerin und der Theologiestudent setzen sich geflüchtete Familien aus der Ukraine ein. Dabei ist inzwischen ein privates Netzwerk in Frankenthal entstanden.

Der Kriegsbeginn am 24. Februar hat sich tief in Thomas Kohns Gedächtnis eingebrannt: „Da wäre ich am liebsten losgefahren an die EU-Außengrenze, um Leute abzuholen“, sagt der 50-Jährige.