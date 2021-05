Veronika Ries ist Tagespflegemutter im Auftrag des Jugendamts Frankenthal. Sie betreut Kleinkinder, die bis zu drei Jahren alt sind. Auf den ersten Blick hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nicht viel geändert. Schaut man jedoch hinter die Kulissen, dann ist der Job derzeit eine besondere Herausforderung.

Mehrere Kinderwagen, die man sonst bei Familien mit Zwillingen sieht, stehen im Flur des Mehrfamilienhauses. An fünf Tagen in der Woche betreut Veronika Ries bis zu fünf Kinder. Vier Wochen dauert die Eingewöhnungszeit für jeden Neuankömmling. Wird sie unterbrochen, beispielsweise weil die Inzidenzwerte wieder gestiegen sind, geht die Eingewöhnungsphase von vorne los. Für die Frankenthalerin bedeutet das nicht nur mehr Arbeit, sondern auch Verdienstausfall, denn das Kind zählt noch nicht als Tagespflegekind.

Strengere Hygieneregeln

Ries hatte sich schon nach der Schulzeit überlegt, Erzieherin zu werden. Über eine Anzeige des Jugendamts ist die gelernte Friseurmeisterin auf den Beruf der Tagespflegemutter aufmerksam geworden. Seit März 2016 arbeitet sie mit Kindern. Die 36-Jährige hat den Eindruck, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen seit der Pandemie größer geworden ist – bedingt durch fehlende Kindergartenplätze. Sandra Wagner, Fachberaterin des Familienbüros in Frankenthal, ist seit drei Monaten an dieser Stelle tätig. Zumindest für diesen kurzen Zeitraum kann sie das nicht bestätigen.

Änderungen hat Corona auch bei den Hygienevorgaben gebracht. „Beispielsweise ist die Bettwäsche der Kleinen öfter und mit mindestens 65 Grad zu waschen, Spielsachen sollen jeden Abend desinfiziert werden, so die Empfehlung des Jugendamts“, zählt Ries auf. Von der Benutzung eines Bällebads wird komplett abgeraten. „Der Winter war recht anstrengend“, berichtet die 36-Jährige, „beim regelmäßigen Lüften musste ich den Kindern jedes Mal Jacke und Mütze anziehen. Danach lief die Heizung heiß.“ Hat einer ihrer Schützlinge Schnupfen, müsse er für 24 Stunden zu Hause bleiben, ergänzt sie.

Zwei Monate geschlossen

Im Lockdown des vergangenen Jahres durfte Ries für zwei Monate gar keine Kinder betreuen. Als Selbstständige bedeutet auch das Verdienstausfall. „Allerdings bin ich erleichtert, dass in diesem Jahr die sogenannten Betreuungstage von 30 auf 50 erhöht wurden“, erklärt die 36-Jährige. Diese Betreuungstage – der Name ist in wenig irreführend – sind vergleichbar mit Urlaubstagen bei Festangestellten. Und die waren 2020 eben noch knapp bemessen. Ries erinnert sich, als die Familie wegen eines Coronafalls in der Schulklasse ihres kleinen Sohnes für zwei Wochen in Quarantäne musste. „Damit blieben nur noch 20 der Betreuungstage übrig.“

Dass Ries ein Organisationstalent sei, bescheinigt ihr Anca Terrahe. Seit einem Jahr ist Tochter Mia, zweieinhalb Jahre alt, bei Ries zur Betreuung. Terrahe ist selbst im Schuldienst tätig und weiß Verlässlichkeit in diesem „Wirrwarr der Bestimmungen“, wie sie es ausdrückt, zu schätzen. „Es ermöglicht mir, berufstätig zu sein“, stellt sie fest. Die Pandemie wirkt sich natürlich auch auf den Kontakt der Tagespflegepersonen mit Vätern und Müttern aus: Die lockeren Gespräche „zwischen Tür und Angel“ seien unglaublich wichtig, hat Sandra Wagner vom Familienbüro beobachtet.

Keine Hausbesuche möglich

Die Folgen von Corona reichen bis in die Formalitäten: „Neben Fortbildungen sind auch Hausbesuche, um eine Pflegeerlaubnis zu erteilen, momentan noch nicht wieder möglich“, bedauert Fachberaterin Wagner. Alles müsse telefonisch abgewickelt werden. Ries sorgt sich da ein wenig: Sie weiß, dass Fortbildungen die Voraussetzung sind, um die Pflegeerlaubnis verlängert zu bekommen. Trotz aller aktuellen Widrigkeiten seien ihr der Beruf und vor allem das Wohlbefinden der Kinder sehr wichtig.

Zur Sache: Tagespflege in Frankenthal

Die Tagespflegebörse der Stadt Frankenthal vermittelt Kinder, zumeist unter drei Jahren, an sogenannte Tagespflegepersonen. Momentan werden 49 Kinder von 15 Tagespflegemüttern betreut. Etwa die Hälfte dieser Kinder benötigt Betreuung in sogenannten Randzeiten, in der die Kindertagesstätten geschlossen sind, die andere Hälfte hat keinen Platz in einer Kindertagesstätte. Da der finanzielle Aufwand für die Betreuenden in Form von Desinfektionsmittel und Masken erheblich gestiegen ist, hat die Stadt Frankenthal im Frühjahr einen Bonus in Höhe von 150 Euro ausbezahlt. Zusätzlich wurde ein Förderprogramm beschlossen, das – vorerst bis zum 21. Mai – die Kosten für zwei Schnelltests pro Woche bei den Tagespflegemüttern übernimmt. Auch die Anzahl der vergüteten Betreuungstage ist von bisher 30 auf 50 erhöht worden. Wer Betreuungsbedarf hat, kann sich bei der Tagespflegebörse der Stadt Frankenthal melden und wird dort auf eine Warteliste gesetzt. Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, und Bewerber, die an einer Tätigkeit als Pflegeperson interessiert sind, können sich unter der Rufnummer 06233 89492 ans Familienbüro wenden.