Leere statt Menschenmassen: Auf dem Rathausplatz, wo normalerweise Feierlustige den Start des Strohhutfests begehen, war am Donnerstagnachmittag nichts los. Ein paar Spaziergänger, Fahrradfahrer, Männer, die sich mit Sicherheitsabstand unterhalten. Viel mehr gab es um 14 Uhr, der Zeit, in der für gewöhnlich der Startschuss zum Fest gegeben wird, nicht zu sehen. Ein paar Strohhüte, reichlich mit Buttons verziert, waren auszumachen. Zwei davon gehörten Marktmeister Klaus Junski und Markus Klumpp vom Radiosender RPR1. Die beiden stießen trotz allem mit ihren Strohhutfest-Dubbegläsern an, während im Internet das Strohhutfest@home eröffnet wurde. „Es ist schon ein seltsames Gefühl. Das hätte ich mir nicht träumen lassen – keine Bühne, keine Menschen“, meinte Klaus Junski. Beide haben die Hoffnung, dass sich so ein Szenario nicht wiederholt. Und die Vorfreude auf das Strohhutfest 2021 ist schon da. „Wir planen mit aller Kraft. Wir haben einiges nachzuholen“, meinte Junski.