Heimtückisch und in der Absicht zu töten, soll ein 23-jähriger Syrer im September 2023 bei einem Fluchtversuch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal einen Mitarbeiter in den Hals gestochen haben. Der Mann bestreitet zum Prozessauftakt am Landgericht Frankenthal die Tat und weitere Angriffe auf Justizbeamte.

„Das ist alles Lüge. Ich bin nicht böse. Ich bin kein Terrorist.“ Mit einem langen und emotionalen Monolog reagiert Ali K. am Freitagmorgen auf die gerade von Oberstaatsanwältin