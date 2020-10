Die Frankenthaler Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit will – in Absprache mit der Ordnungsbehörde – auch in Corona-Zeiten am traditionellen Totengedenken zu Allerheiligen festhalten. Die Feiern, bei denen auch die Gräber gesegnet werden, finden am Sonntag, 1. November, auf den Vorplätzen der Trauerhallen im Freien statt: um 14 Uhr auf dem Friedhof Studernheim, um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof und auf dem Friedhof Mörsch und um 16 Uhr auf dem Friedhof Eppstein. Pfarrer Stefan Mühl weist darauf hin, dass es keine Bestuhlung gibt und eine Anmeldung nicht nötig ist. Ein Empfangsdienst wird die Daten der Teilnehmer erfassen und die Plätze zuweisen. Es muss Mund-Nasen-Schutz getragen und auch im Stehen ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden.