Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bandproben in Corona-Zeiten, geht das? Klar, sagt Christian Schatka. Der Leiter des Musikhauses am Strandbad in Frankenthal hat genug Platz dafür: Jeder musiziert in einem eigenen Zimmer – und trotzdem spielen alle zusammen. Die Big Band Track 4 hat’s ausprobiert. Wir waren dabei.

Dienstag, kurz vor 20 Uhr. Vor dem Musikhaus steht wie am Supermarkt eine Schlange. Neun Musiker warten mit Sicherheitsabstand darauf, am Eingang den Spender mit Desinfektionsmittel zu drücken. Schatka