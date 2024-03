Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Windbreaker aus den 80ern schmerzen heute in den Augen – aber die Musik lässt das vergessen: Funky Times liefern, was der Name verspricht. Das Konzert im Gleis 4 in Frankenthal wurde zur Party mit heftigem Tanz-Gezappel.

Zum Abschluss der Jazztage hatte Kurator Christian Schatka eine junge Band eingeladen, die zu einer Social-Media-Sensation geworden ist – mit Musik, die lange vor der Generation Z populär war.