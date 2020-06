Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lambsheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in der Maxdorfer Straße an einer Verkehrsinsel die Fahrbahn überqueren. „Weil er auf der Verkehrsinsel kurzzeitig verweilte und nicht den Anschein erweckte, dass er die Fahrbahn überqueren werde, fährt ein 47-jähriger Autofahrer mit verringerter Geschwindigkeit an dem Radfahrer vorbei“, heißt es im Polizeibericht. In diesem Moment fuhr der Radfahrer von der Verkehrsinsel, woraufhin er mit dem Auto kollidierte. Der Radfahrer verletzte sich laut den Beamten am Kopf. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Radfahrer alkoholisiert ist. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. „Es besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs“, teilte die Polizei mit.