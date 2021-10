Das Klinikum in Worms meldete der Polizei am Mittwochabend gegen 23 Uhr einen vermissten Patienten. Der Mann sei mit mehr als drei Promille erheblich alkoholisiert und wegen einer Kopfverletzung auf dringende medizinische Versorgung angewiesen gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die verständigten Beamten trafen den 30-jährigen Wormser an seiner Wohnanschrift an und brachten ihn zurück ins Krankenhaus. Dort verhielt sich der Mann provokant und respektlos. Er beleidigte Klinikpersonal und Polizisten. Um ihn behandeln zu können, wurde der um sich schlagende Patient gefesselt. Er sollte auch an einem erneuten Versuch, die Klinik zu verlassen, gehindert werden. Denn wie sich herausstellte, lag gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl vor. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu fesseln. Er verblieb unter polizeilicher Bewachung bis zum Morgen im Klinikum, dann wurde er laut Bericht einem Richter vorgeführt.