Beim Ausparken hat ein betrunkener Autofahrer am Montag auf dem Parkplatz der DJK Schwarz-Weiss Frankenthal in der Frankenstraße ein anderes Auto beschädigt. Wie die Polizei meldet, stieß der 72-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm stehenden Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Dem Senior wurde laut Bericht eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.