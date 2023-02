Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr ist einer Polizeistreife am Fischmarkt in Worms ein Auto aufgefallen, das auffällige Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten dann laut Bericht Alkoholgeruch fest. Ein Test bei dem 23-Jährigen ergab eine Wert von 1,02 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Bei der weiteren Kontrolle des Wagens stellte sich überdies heraus, dass dieser weder versichert, noch zugelassen ist. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, das Auto wurde sichergestellt.