Offenbar betrunken ist ein 20 Jahre alter Radler nach Angaben der Polizei Frankenthal am Donnerstagmorgen in der Mörscher Straße gegen einen geparkten Kia gefahren, gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Lärm infolge der Kollision hatte den Beamten zufolge gegen 4.30 Uhr einen Anwohner geweckt, der den jungen Mann auf dem Boden liegend fand und die Polizei rief. Der 20-Jährige habe über Schmerzen im linken Bein und am Mund geklagt und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden am Auto schätzen die Ermittler auf etwa 3000 Euro.