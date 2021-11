Totalschaden am eigenen Pkw und eine zerstörte Ampelanlage – das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmorgen in Worms. Laut Polizei war ein 35-jähriger Mercedesfahrer gegen 4 Uhr auf der B9 in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Straße In der Hollerhecke nach links von der Fahrbahn abkam und auf einer Verkehrsinsel gegen die dort installierte Ampel prallte. Dabei wurde der Autofahrer selbst leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Weil die Beamten vor Ort bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun laut Polizeiangaben wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.