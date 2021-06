Zu viel Alkohol war wohl die Ursache, dass ein 51-jähriger Mann am späten Montagabend auf dem Bahnhofsvorplatz zwei junge Frauen unsittlich berührte. Laut Polizei hatte der Mann zunächst versucht, eine 28-jährige Wormserin zu umarmen und ihr an die Brüste zu fassen. Eine 26-Jährige aus Mehlingen habe daraufhin den Mann von der anderen Frau wegdrängen wollen. Das sei zwar gelungen, aber daraufhin habe sich der 51-Jährige der 26-Jährigen zugewandt und sie mehrmals unsittlich berührt. Daraufhin seien mehrere junge Männer den beiden Frauen zu Hilfe gekommen. Der Beschuldigte sei einen der Männer körperlich angegangen, woraufhin sich dieser verteidigt und dem 51-Jährigen einen Faustschlag verpasst habe. Der 51-Jährige, bei dem 3,4 Promille festgestellt worden waren, sei danach in Gewahrsam genommen worden. In der Gewahrsamszelle habe er noch einen Beamten durch einen Tritt gegen das Knie verletzt und weitere Polizisten durchgehend beleidigt. Gegen den 51-Jährigen wird nun ermittelt.