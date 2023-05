Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf einen betrunkenen Autofahrer aus Frankenthal aufmerksam. Dieser sollte in Schlangenlinien gefahren sein. Eine Streife kontrollierte den 57-Jährigen laut Bericht in der Fichtestraße. Der Mann habe stark nach Alkohol gerochen, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Dem Frankenthaler wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen können sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.