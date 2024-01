Als „ernüchternd“ bewertet die Stadtverwaltung das Ergebnis von Testkäufen in drei Supermärkten und vier Tabak- beziehungsweise E-Zigarettengeschäften Mitte Januar. Nur ein Mitarbeiter habe den 17 Jahre alten Testkunden den Kauf verweigert, nachdem Personalausweise vorgezeigt wurden. Fünf Kassierer verkauften den Minderjährigen hochprozentigen Alkohol und Zigaretten trotz Ausweiskontrolle und Jugendschutzkassensystem. In einem weiteren Fall sei nicht einmal ein Ausweis verlangt worden, meldet die Stadt. Es wurden der Pressemitteilung zufolge Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das freiwillige Käuferteam habe aus drei Schülern der höheren Berufsfachschule – Bereich „Polizeidienst und Verwaltung“ – bestanden. Beim Versuch, hochprozentige Alkoholika oder Tabakwaren zu kaufen, seien sie von der Polizei, Kommunalem Vollzugsdienstes und Mitarbeitern des Kinder- und Jugendbüros begleitet worden. Nach Darstellung der Verwaltung finden Aktionen wie die jetzige in Frankenthal jährlich statt. Die damit verknüpfte Hoffnung: das Bewusstsein des Verkaufspersonals für seine „hohe Verantwortung zum Schutz der Jugendlichen“ zu schärfen. Die Gesetzeslage sieht vor, dass Teenager unter 16 Jahren keine alkoholhaltigen Getränke und unter 18-Jährige keine branntweinhaltigen Getränke kaufen und konsumieren dürfen. Das gelte auch für Tabakwaren.