Ein für mehrere Tage dienstunfähiger Polizeibeamter, zwei Anzeigen wegen Trunkenheit beziehungsweise Gefährdung im Straßenverkehr sowie eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der L386 zwischen Osthofen und Worms-Rheindürkheim. Laut Polizei Worms war ein 44-Jähriger aus Gimbsheim gegen 5.15 Uhr mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit zwei Bäumen. In einem angrenzenden Feld blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Zwei Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Die eintreffende Streife registrierte, dass sich ein zweites Fahrzeug von der Unfallstelle entfernen wollte und verhinderte dies. Nach ihren Ermittlungen, so die Polizei weiter, wollte der 45-jährige Osthofener seinen 44-jährigen Bekannten abholen. Bei ihm und dem Unfallverursacher erkannten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung. Der leicht verletzte 44-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,8 Promille. Sein 45-jähriger Bekannter zeigte sich laut Polizei unkooperativ und aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt wurden. Dabei stürzte ein 29-jähriger Polizist und trug eine Knöchelverletzung davon. Der 45-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion Worms gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.