Kann Künstliche Intelligenz zur Ministerin ernannt werden? Was wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, beschäftigte Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal.

Im Rahmen des Jugendwettbewerbs #bindabei zum Thema „Unsere Stimme für die Demokratie!“ der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und des Landtags stellte ein Religionskurs des Albert-Einstein-Gymnasiums ( AEG) auch das eigene Medienverhalten auf den Prüfstand. Mit seiner Arbeit überzeugte der Kurs die Jury und belegte den ersten Platz. Dafür wurden die Teilnehmer im Landtag in Mainz ausgezeichnet.

Neben einer Urkunde erhielt der Kurs ein Preisgeld von 1000 Euro. Für Schüler Nick Zatkin bleibt insbesondere die Preisverleihung in Erinnerung: „Es war eine einmalige Erfahrung, im Landtag zu sitzen und die Urkunde zu bekommen.“

KI und demokratische Prozesse

Den Anstoß zur Teilnahme gab Religionslehrerin Sandra Blöcher, die den Kurs auf den Wettbewerb aufmerksam machte. Im Unterricht hatte sich der Kurs bereits mit dem Thema „ethische Urteilsbildung“ befasst. „Ich wollte praktische Erfahrungen in den Unterricht einbringen“, erklärt Blöcher. Die Lerngruppe entschied anschließend selbst, womit sie sich beschäftigen wollte. Die Wahl fiel auf das Thema „Demokratie in der digitalisierten Welt“.

„Wir sehen, dass Demokratie gefährdet ist“, sagt Zatkin. „Künstliche Intelligenz (KI) wird oftmals falsch benutzt. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass KI demokratische Prozesse vereinfachen kann.“ Dieses Spannungsfeld wollten die Jugendlichen genauer untersuchen und wägen in ihrer 18-seitigen schriftlichen Arbeit Gefährdungen und Chancen ab.

Unterschiedliche Perspektiven

Der Kurs sammelte zunächst gemeinsam Ideen und teilte sich anschließend in kleinere Gruppen auf. Dort wurden unterschiedliche Themenbereiche bearbeitet und später zusammengeführt. Im Mittelpunkt standen der Einsatz von KI im Unterricht, politische Meinungsbildung durch soziale Medien, Online-Wahlen sowie die Frage, wie Künstliche Intelligenz demokratische Prozesse beeinflussen könnte.

Dabei habe es durchaus unterschiedliche Perspektiven gegeben. Am Ende hätten sich jedoch alle mit ihren Sichtweisen im fertigen Papier wiedergefunden. Besonders intensiv beschäftigte sich die Gruppe mit sozialen Medien und deren Einfluss auf junge Menschen. Fast alle Schüler des Kurses gaben an, soziale Netzwerke als politische Informationsquelle zu nutzen.

Zugespitzte Inhalte bevorzugt

Gerade darin sehen die Jugendlichen auch eine Gefahr. In ihrer Arbeit schreiben sie: „Besonders wir Jugendlichen sind davon betroffen. Viele von uns nutzen soziale Medien als wichtigste Informationsquelle für politische Themen.“ Da die politische Meinungsbildung oft noch nicht abgeschlossen sei, könnten Jugendliche anfälliger für einseitige oder emotional aufgeladene Inhalte werden, reflektiert der Kurs in seiner Arbeit. Algorithmen bevorzugten häufig kurze und zugespitzte Inhalte und damit oft genau jene Beiträge, die Aufmerksamkeit erzeugten.

In ihrer Arbeit formulieren die Schülerinnen und Schüler eine klare Sorge: Filterblasen könnten dazu führen, „dass wir ein eingeschränktes Weltbild entwickeln und politische Meinungen übernehmen, die stark von Algorithmen, statt von unserer eigenen reflektierten Auseinandersetzung geprägt sind“.

Konsequenzen ziehen

Für einige führte die intensive Beschäftigung mit dem Thema zu persönlichen Veränderungen. Zoe Thiessen sagt: „Mir wurde bewusster, wie man in Filterblasen steckt.“ Durch das Projekt habe sie gemerkt, „dass es auch andere Seiten gibt, die man sich anschauen sollte“.

Bei einer Problembeschreibung sollte es nicht bleiben – im Kurs wurde auch diskutiert, was sich ändern müsste. Mehr Austausch, Offenheit gegenüber anderen Perspektiven und ein kritischer Umgang mit Informationen seien wichtige Schritte. „Man sollte im ständigen Diskurs bleiben und sich andere Meinungen anhören“, meint eine Schülerin. Eine Mitschülerin formuliert es so: „Inhalte sollte man nicht direkt teilen, sondern hinterfragen.“ Statt sich ausschließlich über kurze Videos oder einzelne Beiträge zu informieren, seien seriöse Quellen und unterschiedliche Perspektiven wichtig.

Kritisch gegenüber KI-Ministerin

Auch die Idee einer KI-Ministerin, angelehnt an ein reales Beispiel aus Albanien, wurde kontrovers diskutiert. Könnte Künstliche Intelligenz irgendwann auch in Rheinland-Pfalz politische Entscheidungen vorbereiten oder sogar treffen? Die Mehrheit des Kurses sieht KI eher als Werkzeug denn als Entscheidungsträger. Sie könne schließlich „nicht demokratisch gewählt werden, keinen Eid ablegen und keine Verantwortung für politische Entscheidungen übernehmen“. Das alles schreibt die Landesverfassung aber vor. Auch eine Verbindung zu den Menschen, deren Interessen sie vertreten soll, fehle.

Lehrerin Blöcher zeigte sich von den Ergebnissen beeindruckt: „Mir war bewusst, dass etwas richtig Gutes herauskommen würde. Aber dass es so strukturiert, komprimiert, prägnant und aktuell ist, hat mich positiv überrascht.“

Auch über die Verwendung des Preisgeldes soll, passend zum Thema, gemeinsam entschieden werden. Die Diskussion darüber läuft derzeit noch – möglicherweise fließt das Geld später in die Abikasse.