Statt eines bereits vorhandenen Zebrastreifens im Albrecht-Dürer-Ring nutzen viele Eltern mit ihren Kindern die direkten, aber nicht entsprechend markierte Querung auf Höhe der Hausnummer 27a etwa 200 Meter weiter. Dies sei der kürzeste Weg, um zu den Kindertagesstätten Carl-Spitzweg-Straße und Am Strandbad zu gelangen. Diese Beobachtung veranlasst die Freie Wählergruppe (FWG), bei der Verwaltung nachzuhaken, ob nicht ein weiterer Überweg eingerichtet werden könnte. Man werde sich besagte Stelle anschauen, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Planungs- und Umweltausschuss zu. Er wies allerdings darauf hin, dass es sich um eine Tempo-30-Zone handle, in der Fußgängerüberwege grundsätzlich „entbehrlich“ seien. Zudem brauche es zur Begründung der Notwendigkeit eine entsprechende Anzahl an Personen, die an der Stelle die Straße queren und ebenso eine gewisse Menge an Fahrzeugen, die dort langfahren.