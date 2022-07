Noch unbekannt sind Schadenshöhe und Ursache eines Balkonbrands, zu dem die Frankenthaler Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in den Albrecht-Dürer-Ring ausrücken musste. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte nach eigener Darstellung gerade noch rechtzeitig: Die Flammen seien kurz davor gewesen, über den Rollladenkasten in die angrenzende Wohnung des Mehrfamilienhauses vorzudringen. Das mehrfachverglaste Balkonfenster sei zudem infolge der Hitzeentwicklung geborsten. Ein Übergreifen des Feuers auf die Räume, deren Bewohner zum Zeitpunkt des Zwischenfalls nicht zu Hause waren, habe durch schnelles Eingreifen mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz verhindert werden können. Verletzt wurde niemand. Die Polizei habe das Haus noch vor Ankunft der Wehr geräumt, die mit zehn Fahrzeugen vor Ort war. Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte war nach deren eigener Darstellung aber die Dämmung des Gebäudes. Das Wärmeverbundsystem sei im Bereich des Brandes großflächig entfernt worden, um eine mögliche versteckte Ausbreitung der Flammen überprüfen zu können. Mit Hilfe der Drehleiter hätten Wehrleute auch Dachboden und Nachbargebäude auf Schäden kontrolliert.