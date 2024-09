Die Nachfrage bei einem Neubauprojekt im Albrecht-Dürer-Ring 1h sei so groß gewesen, dass bereits alle neun Wohnungen vermietet sind. Darüber informiert die Baugesellschaft Frankenthal (BGF). Das Gebäude im Stadtteil Pilgerpfad, das zum 1. Oktober bezugsfertig ist, wurde im Rahmen einer Nachverdichtung auf einem Grundstück der BGF mit einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern errichtet. Zur Verfügung stehen dort auf drei Etagen sechs Dreizimmerwohnungen und drei Zweizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt rund 670 Quadratmetern. Im Außenbereich seien zwölf Stellplätze für Bewohner eingerichtet worden. Die Baukosten hatte das Unternehmen 2023 mit 2,6 Millionen Euro angegeben.

Ziel der BGF sei es, in den kommenden Jahren weiteren, neuen Wohnraum in Frankenthal zu schaffen. Das Unternehmen reagiert mit dieser Feststellung auch auf die Kritik, man bringe sich zu wenig beim Wohnungsbau ein. Haupteigentümer der Baugesellschaft sind die Stadtwerke Heidenheim mit 63,2 Prozent, die Stadt Frankenthal hält eine Sperrminorität von 25,1 Prozent, dritter Eigner ist die Kreissparkasse Heidenheim. Derzeit befinden sich 1896 Wohnungen sowie 14 Gewerbe- oder sonstige Einheiten und 181 Garagen und Stellplätze in Tiefgaragen im Bestand der BGF. Die Leerstandsquote liege bei 0,21 Prozent.