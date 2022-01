Zwei 34 und 26 Jahre alte Bewohner der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Albertstraße sind nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen mit den dort eingesetzten Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes aneinandergeraten. Nach Schilderung der Beamten kam es aus geringem Anlass erst zu einem verbalen Streit, der dann in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Bei der Prügelei seien der jüngere der beiden Bewohner und ein 27-jähriger Security-Mann leicht verletzt worden. Es seien Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden. Für das Wohnheim hatte das Gesundheitsamt wegen einiger Corona-Infektionen zuletzt Quarantäne angeordnet. Diese war am Freitag aufgehoben worden. Zuvor hatte eine weitere Reihentestung stattgefunden.