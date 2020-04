Der 33-Jährige, der am Donnerstag im städtischen Wohnheim Albertstraße einen 59-Jährigen getötet haben soll (wir berichteten), will in Notwehr gehandelt haben. „Staatsanwaltschaft und Gericht gehen aber nicht von einer Notwehrlage aus“, sagte am Montag auf Anfrage der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Nach Angaben des Chefs der Ermittlungsbehörde hatten der Tatverdächtige und das spätere Opfer seit Herbst 2019 gemeinsam in einer Wohnung im Heim gelebt. Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr war es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen; der Ältere der beiden starb wenig später an den Folgen eines „schweren offenen Schädelhirntraumas“ – so das Ergebnis der Obduktion in Mainz.

Nach Ströbers Angaben war der jetzt Beschuldigte beim Schichtwechsel des in dem Heim eingesetzten Sicherheitsdiensts aus der Wohnung gekommen und hatte gesagt, „dass er einen anderen getötet hat“. Nach seiner anschließenden Festnahme habe der 33-Jährige ausgesagt, er sei „von dem Mitbewohner angegriffen worden“ und habe sich deshalb wehren müssen. Zur Frage, wie es zu den erheblichen Kopfverletzungen beim Opfer gekommen ist, sagte Ströber: Man habe „einen Gegenstand im Verdacht“, der dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Der vorliegende Obduktionsbericht benenne aber „nicht die Ursache der Verletzung“.

Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei wegen Totschlags ausgefertigt worden, sagte Ströber. Weitere Personen seien bereits vernommen worden oder würden noch vernommen. Mehr könne man auch aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht sagen.