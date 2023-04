Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein schreckliches Bild bot sich den Polizeibeamten, die nach einem Notruf der Sicherheitsleute am 16. April gegen 6.30 Uhr als erste zum städtischen Wohnheim in der Albertstraße kamen. Ein Bewohner habe in seinem Zimmer in einer großen Blutlache gelegen. Aber er habe noch gelebt.

Der Schwerverletzte verstarb wenig später in der Frankenthaler Stadtklinik. Ein 34-jähriger Mann, der sich mit dem Opfer in dem Wohnheim ein Zimmer teilte, muss sich nun vor dem Landgericht