Die Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten in Frankenthal sind laut Stadt fast völlig ausgeschöpft. Vor diesem Hintergrund laufen nach RHEINPFALZ-Informationen auch Gespräche über eine mögliche Nutzung der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule.

Aktuell sind 557 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht, davon noch 85 Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Die aktuellste Mitteilung vom Land ist laut Stadt, dass den rheinland-pfälzischen Kommunen durchschnittlich 150 Personen in der Woche zugewiesen werden. Für Frankenthal wären das laut Verteilquote etwa zwei Personen in der Woche. Doch bis Mittwoch kamen in diesem Monat bereits 16 Geflüchtete. Das könnte laut Stadt mit fehlenden Zuweisungen zum Jahreswechsel zusammenhängen. Ob sich die Quote einpendelt, sei derzeit unklar. Man sei deshalb ständig auf der Suche nach Wohnraum und bekomme derzeit wieder mehr private Angebote. Wie bereits im April angekündigt, will die Stadt im Notfall aber auch die Sporthalle der Andreas-Albert-Schule nutzen. 80 Geflüchtete könnten hier untergebracht werden.

Schulleitung informiert

Man habe der Schulleitung mitgeteilt, dass die Halle gebraucht werde und Vorbereitungsarbeiten möglicherweise Mitte Februar starten könnten, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Ob das bereits den Sportbetrieb behindere, sei nicht klar und abhängig von der Verfügbarkeit verschiedener Dienstleister, etwa Messebauern. Mit den Vereinen, die die Halle nutzen, soll es Gespräche über Ausweichmöglichkeiten geben. Auch wenn man andere Hallen prüfe, spräche beispielsweise für die Albert-Halle, dass diese sowieso als nächste zur Sanierung vorgesehen sei.