Die Raumnot in der Albert-Schweitzer-Schule soll mit einem rund 25.000 Euro teuren Umbau innerhalb des Bestandes gelindert werden. Damit stünde der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen ein Klassenzimmer mehr zur Verfügung. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage der Fraktion Grüne/Offene Liste im Schulträgerausschuss mitgeteilt. Deren Sprecherin Ute Hatzfeld-Baumann hatte vorgeschlagen, einen Saal vom Durchgangsraum zum Klassensaal umzubauen. In der Anfrage hatte die Fraktion auf die steigenden Schülerzahlen an der Förderschule hingewiesen und gefordert, dass Lösungen „nicht zu Lasten der Schüler gehen dürfen“. Schulleiter Mario Litzenburger ergänzte, dass inzwischen 150 Kinder die Schule besuchten; bei den bisherigen Planungen sei man von 138 ausgegangen. Um den Unterricht auch unter diesen Bedingungen zu organisieren, sei schon der Musiksaal zum normalen Klassenzimmer umfunktioniert worden, sagte Litzenburger. Schuldezernent Bernd Leidig (SPD) sagte, dass der demnächst vorliegende Schulentwicklungsplan hoffentlich die meisten Raumfragen beantworten könne. Bernd Knöppel hatte noch eine gute Nachricht für die Albert-Schweitzer-Schule: Vier nach Süden ausgerichtete Klassenräume werden mit Sonnenschutz ausgestattet. Die Jalousien mit sogenannten Vertikallamellen kosten ihm zufolge rund 8000 Euro.