Musikbeiträge und Tanz – mit einem bunten Programm wurden an der Albert-Schweitzer-Schule die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse verabschiedet. Der Weg bis zur feierlichen Zeugnisverleihung sei für die Jugendlichen sowie für deren Eltern und Lehrer nicht immer geradlinig verlaufen, sagte Rektor Mario Litzenburger.

Kurvenreich, mitunter auch steil und steinig – so beschrieb Mario Litzenburger einer Pressemitteilung zufolge am Donnerstag die Zeit der Absolventen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Umso größer seien nun die Freude und der Stolz bei allen Beteiligten über den erfolgreichen Abschluss. Mit dem heutigen Tag schlügen die Jugendlichen auf ihrer Reise durchs Leben eine neue Route ein. Diese führe für einige der Neuntklässler an die Schubert-Schule nach Neustadt oder die Ludwigshafener Schule an der Blies, um dort das freiwillige zehnte Schuljahr zu absolvieren, ins Berufsvorbereitungsjahr an die berufsbildende Andreas-Albert-Schule in Frankenthal oder direkt in eine Berufsausbildung. „Dort werden dann neue Hürden und Herausforderungen auf euch warten“, sagte Litzenburger. Sein Rat: „Nehmt euch Zeit, übernehmt Verantwortung und setzt euch für eure Ziele ein.“

Preis für Calia Engel

Die Gemeinschaft der Albert-Schweitzer-Schule werde auch nach ihrem Abschluss für die Jugendlichen da sein, erläuterte Litzenburger. „Die Türen werden immer offen für euch sein. Wir stehen euch auch zukünftig mit Rat und Tat zur Seite.“ Einige der Neuntklässler blieben ein weiteres Jahr an der Schweitzer-Schule, um persönlich weiter zu reifen. „Das gibt euch die nötige Sicherheit, um nach dem nächsten Schuljahr gestärkt loslassen zu können“, sagte Rektor Mario Litzenburger.

Bei der Zeugnisverleihung verabschiedeten sich die Lehrkräfte von ihren Schülern. Für ihre besondere Leistung und ihr Engagement wurde Absolventin Calia Engel ausgezeichnet. Sie erhielt den Buchpreis von Landes-Bildungsministerin Stefanie Hubig. Musikalisch umrahmt wurde die Entlassfeier vom Mittelstufen-Chor der Schule, der den Titel „Wunder gesehen“ von Wincent Weiss sang. Zudem gab es einige Musicalbeiträge und einen Tanz von Sabrina Lauer. Einer der Absolventen griff zur Gitarre, um vor dem Publikum zu rocken.

Die Absolventen

Mustafa Akrem, Maya Becker, Clarissa Cavara, Yassine Chikki, Samuel D´Amato, Calia Engel, Passion Hotz, Anna-Maria Schöppler, Hussain Zeaiter und Anthony Schopp sowie Ahmet Altinoluk, Fayrouz Ammami, Alaa Jasem, Beytulla Karabag, Joan-Jolene Keck, Sabrina Lauer, Julia-Sophie Werner, Lara Ibrahim und Anastasia Giomblanco.