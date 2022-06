Nächste Etappe Berufsreife: Mit diesem Ziel hat die Albert-Schweitzer-Schule Frankenthal vergangene Woche 19 Schüler verabschiedet. Rektor Mario Litzenburger ermutigte die Jugendlichen, auch mal Komfortzonen zu verlassen.

Die Schüler der neunten Klassen der Frankenthaler Schule mit Förderschwerpunkt Lernen wechseln laut Litzenburger an die Schubert-Schule nach Neustadt und die Schule an der Blies nach Ludwigshafen, um dort das Freiwillige zehnte Schuljahr zu absolvieren. Einige blieben in Frankenthal, um an der berufsbildenden Schule ein Berufsvorbereitungsjahr zu machen. „Das nächste Etappenziel soll bei euch allen der Abschluss der Berufsreife sein“, sagte der Schulleiter in seiner Verabschiedung, die Teil eines umfangreichen, von den Abschlussschülern mitgestalteten Programms am Donnerstagabend in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule war. Unter anderem traten bei der feierlichen Zeugnisverleihung Musical AG, Band und Trommelstars auf. Mit einem Buchpreis des Bildungsministeriums für besondere Leistung und Engagement wurde an dem Abend Laura Herrmann ausgezeichnet.

Gesellschaftliche Teilhabe sowie berufliche Integrität hätten bei den kommenden Etappen auf ihrem Lebensweg einen entscheidenden Stellenwert, betonte Litzenburger. Dafür müsse man auch gewohnte Wege und Orte wie die vertraute Schule verlassen, um neue Erfahrungen zu machen und auch Umwege und Sackgassen in Kauf nehmen. Er wünsche sich, dass die Jugendlichen einmal mit Stolz zurückschauen auf die Albert-Schweitzer-Schule, die den Weg bisher begleitet habe. Die Schulgemeinschaft wolle auch nach der Entlassung für die jungen Leute da sein und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Absolventen

Jannik Adam, Rahad Attia, Kilian Faubel, Jasmin Fischer, Giorgia Fratantonio, Jasmin Geibel, Laura Herrmann, Jonas Humann, Joud Khatib, Mandy Kuntz, Ilyas Lamfadel, Angelina Monachino, Selin Perplies, Samuel Schumacher, Valmir Shala, Johann Willy, Stella Wolf.