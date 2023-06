Drei Jahre lang verließen die Absolventen ihre Andreas-Albert-Schule ohne festlichen Abschied – wegen Corona. Jetzt gab es wieder die erste Entlassfeier. Förderverein und Lehrer bereiteten den Berufsschülern einen würdigen Abschied.

Erstmals fand die Feier unter freiem Himmel statt, und es gab noch eine Premiere: Mit Lorena Huber von der Akustikband „Taste of White“ trat eine Preisträgerin des deutschen Rock- und Pop-Preises auf – die Wahl-Mannheimerin hatte 2017 in der Kategorie „Beste Rocksängerin“ gewonnen. Für die fünf Abschlussklassen in Berufen der Industrie- und Handwerkskammer (IHK), Handwerkskammer (HK) und Ärztekammer intonierte Huber „Alles leuchtet“ von Joy Denalane – ein Song, in dem der Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt beschrieben wird mit: „Jeder Schritt durch die Tür schreibt eine neue Geschichte aufs leere Papier.“

Diesen Aufbruch beschrieb Schulleiter Thomas Kramer aus pädagogischer Sicht. Er bezeichnete den Jahrgang als einen, „der mit Corona am längsten in Schule und Betrieb Einschränkungen erfahren musste“ und attestierte den nun Ehemaligen, dass sie an der Berufsschule Talent, Geschick und Durchhaltevermögen bewiesen hätten. Lehrerin Andrea Weis, die die Klasse der medizinischen Fachangestellten zum Abschluss geführt hatte, betonte bei der Zeugnisübergabe, dass gerade dieser Berufszweig stark von den Beschränkungen betroffen war, „mit Maskenpflicht bis zum April und ständigem Kontakt mit den Ängsten von Patienten“. Jahrgangsbeste mit der Traumnote 1,0 ist Jule Bastian.

Digitalisierung: Chance und Gefahren

Das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz zog sich durch viele Reden. Humorvoll berichtete Lehrer Michael Teuffer von dem Ausflug der zukünftigen Industriekaufleute nach Amsterdam: Die Teilnehmer hatten dort die Aufgabe, Ausflugsziele zu erkunden, was die Schülerinnen mit einer App erledigten. Als fingierte Beweisbilder drapierten die technisch versierten Teenager per Fotomontage ihre Köpfe geschickt vor der jeweiligen Touristenattraktion.

Kramer betonte, dass die Digitalisierung für die Absolventen Chancen, aber auch Gefahren mit sich bringt. „Können wir Schritt halten mit den gewaltigen Veränderungen um uns herum? Bewahren wir den Kern unseres Menschseins, auch in der digitalen Zukunft?“, zitierte er aus Frank-Walter Steinmeiers Rede zum evangelischen Kirchentag im Sommer 2019. Und appellierte an die nun ehemaligen Schüler mit den Worten des Bundespräsidenten: „Ob analog oder digital, die Zukunft ist ungeduldig. Daher lasst sie uns anpacken, für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft.“

Fach- und Arbeitskräfte gesucht

In einem Punkt warben Kramer und Stefan Willenbücher – Geschäftsführer der Akademie Wirtschaft und Verwaltung Mannheim (VWA) – für verschiedene Ziele. Kramer erklärte: „Wir benötigen dringender denn je Indianer und nicht nur Häuptlinge.“ Was bedeutet: Der aktuelle Mangel an Arbeitskräften würde durch „Weiterbildung und Streben nach höheren Qualifikationen nicht verringert“. Willenbücher indes motivierte die Absolventen, nach ihrem Abschluss „den Schwung zum Gipfel mitzunehmen“ und bei der VWA den Betriebswirt, Master oder Bachelor anzustreben.

Der Abschied von den Absolventen der Frankenthaler Berufsschule geht weiter: Kurz vor den Sommerferien gibt es noch zwei Abschlussfeiern für die scheidenden Schüler aus dem Bereich Berufsvorbereitungsjahr, der Berufsfachschule 1 und 2, der höheren Berufsfachschule Wirtschaft sowie der Fachschule Technik.

Preisträger

Preisträger der VWA (Akademie Wirtschaft Verwaltung Mannheim): Jule Bastian, Jahrgangsbeste, Industriekauffrau, Stadtwerke Frankenthal, Franziska Külbs, Kauffrau für Büromanagement, Bürkle Leisten & Profile, Lilli Marquardt, und Niklas Bachmann, beide Industriekaufleute, KSB.