Bis Oktober soll die Fassade der Berufsbildenden Andreas-Albert-Schule am Petersgartenweg komplett saniert sein. Das haben Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Architekt Joachim Bogusch bei einem Ortstermin dort erklärt. Das rund 200.000 Euro teure Projekt wird damit etwas später als ursprünglich geplant fertig. Grund dafür seien Lieferschwierigkeiten bei den Fenstern gewesen. Die noch fehlenden Elemente dürften Ende September kommen und würden dann direkt verbaut, so Bogusch. Zum Teil waren in der Front – der erste Teil wurde nach einem Brand im Sommer vor zwei Jahren saniert – noch einfach verglaste Betonwabenfenster integriert. Insofern seien die jetzigen Arbeiten auch ein großer Beitrag zur Energieeffizienz des aus den 1960er-Jahren stammenden Gebäudes. Weil ein Treppenhaus während der Bauzeit nicht zur Verfügung steht, ist derzeit noch eine provisorische Konstruktion am Westende des Komplexes aufgebaut.