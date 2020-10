Die Ursache des Wohnungsbrands in der Albert-Haueisen-Straße am Samstag, 24. Oktober, ist weiter unklar. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz haben Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und ein Sachverständiger die betroffene Wohnung am Donnerstag untersucht. Ergebnis: „Als Brandursache kann offenes Feuer, zum Beispiel durch einen technischen Defekt oder einen unsachgemäßen Umgang, infrage kommen. Hinweise auf ein vorsätzliches In-Brand-Setzen ergaben sich nicht.“ Die Staatsanwaltschaft habe den Brandort wieder freigegeben. Bei dem Brand im sechsten Obergeschoss des Mehrparteienhauses, von dem auch andere Wohnungen betroffen waren, entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro.