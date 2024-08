Miriam Wunderlich war prädestiniert dafür, die Leitung des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) zu übernehmen: Ein Faible für Mathematik und Informatik bringt die Neue ebenso mit wie für musische Bildung und die Stärkung sozialer Kompetenzen. Und lebt es vor.

Die Fußstapfen sind groß, in die Miriam Wunderlich tritt. Seit Anfang August heißt die Schulleiterin des Albert-Einstein-Gymnasiums ( AEG)

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

tihcn hemr das&nh; so wie in dne 19 aerJnh zuovr s;nha&d bneaiS z.Scanh Dei Rgeie tha nun edi e;ihur-&ljg25ma leWhanmfarzpiu;ll& .nmern;ouluem&bm Eawts mehr asl ider Wnheco ettah uhlndceWir tZi,e sich uz nireereitno. Am onagtM tegh es mit eBgnni sed neune sahcjlrhSu ni ide V,lenol azmmensu