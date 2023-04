Unter dem Motto „Disney“ steht die „Lange Nacht der Mathematik“ am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) am Mittwoch, 26. April. Von 17 bis 22 Uhr wetteifern rund 200 Schüler der fünften und sechsten Klassen um die Mathekrone. Wie das AEG mitteilt, werden sie ihr Können an acht Stationen unter Beweis stellen, und das nicht nur in den Bereichen Rechnen, Knobeln und Logik. In der Turnhalle warten auch sportliche Herausforderungen auf sie. Erholen können sie sich zwischendurch in der Disco in der Aula, um dann mit freiem Kopf die nächsten Aufgaben anzugehen. Preise wird es auch für die besten Kostüme geben. Geplant haben die vierte Lange Nacht der Mathematik Schüler der neunten Jahrgangsstufe in einer Arbeitsgemeinschaft.