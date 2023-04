Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sitzsäcke und grelle Bilder im Popart-Stil – was wie ein Jugendclub daherkommt, ist der neue Aufenthaltsraum des Albert-Einstein-Gymnasiums. Mit dem verspäteten Ostergeschenk sollen die Schüler pfleglich umgehen, Eigenverantwortung ist gefragt.

Am Eingang zum Raum 103 wird der Besucher per Hinweis auf dem Fußabtreter gebeten, die Schuhe auszuziehen. Denn hier ist gestattet, was sonst nicht üblich ist am Albert-Einstein-Gymnasium