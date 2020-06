Das Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal hat am Freitag die Preisträger seines Abiturjahrgangs 2020 geehrt. Wegen der Schutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war auch in diesem Fall keine gemeinsame Feier möglich; Informationen zu den Preisträgern übermittelte die Schule.

„Natürlich hätten die jungen Leute sehr gerne ihren Erfolg gefeiert“, teilte die stellvertretende Schulleiterin Marion Rink mit. „Sie bedauern die aktuellen Einschränkungen, aber akzeptieren diese.“

Als bemerkenswert beim aktuellen Abi-Jahrgang hebt Rink die vielen herausragenden Durchschnittsnoten hervor. So hätten von 121 Absolventen fünf einen Schnitt von 1,0 erzielt und insgesamt 43 einen Notenschnitt im Einser-Bereich. Allerdings seien auch fünf Prüflinge durchgefallen.

Folgende Preisträger wurden ausgezeichnet:

Preis für vorbildlichen Einsatz in der Schule des Bildungsministeriums und des Schulträgers: Marius Kesselring, Zehra Aslan;

Preise für die Leistungsbesten: Alena Beyer, Marius Kesselring, Dominik Bauer, Nils Keller, Anita Baumann;

Preis der „Stiftung Jugend und Wirtschaft“ (2011 gegründet vom Deutsch-Leistungskurs DE 3 des Albert-Einstein-Gymnasiums, wird vergeben an begabte Nachwuchsschreiber/Journalisten): Erik Bingenheimer;

Chemie: Marius Kesselring (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Alena Beyer, Dominik Bauer;

Physik: Nils Keller (Stiftung Pfalzmetall), Jennifer Piela (Deutsche Physikalische Gesellschaft), David Sabasch (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Kai Wang (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Christopher Malm(Deutsche Physikalische Gesellschaft);

Mathematik: David Sabasch, Jennifer Piela, Alena Beyer, Nils Keller, Marius Kesselring; Deutsch: Moritz Unvericht; Englisch: Max Kühborth, Jennifer Piela, David Sabasch; Italienisch; Christina Preiß; Latein: Jennifer Piela; Sozialkunde: Nina Kern; Sport: Nils Keller; Katholische Religion: Natalie Tosic; Ethik: Rhea Rhaese; Philosophie: Max Kühborth, Friederike Kunzmann.