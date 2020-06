Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagabend ist die Bundesstraße 9 bei der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim Richtung Worms voraussichtlich noch für etwa eine Stunde einspurig gesperrt. Auf regennasser Fahrbahn war ein Autofahrer an der Auffahrt Richtung Speyer ins Schleudern geraten. Er hatte laut Autobahnpolizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Mittelschutzplanke gekracht. Zwei nachfolgende Autos konnten nicht mehr bremsen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Weil die Schutzplanke in die Gegenfahrbahn ragt, ist die Bundesstraße Richtung Worms aktuell für Arbeiten der Straßenmeisterei einspurig gesperrt. Im Feierabendverkehr hatte der Unfall zunächst für Stau in beide Fahrtrichtungen gesorgt.