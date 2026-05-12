Das Heimatmuseum in Heuchelheim öffnet zum Internationalen Museumstag. Es gibt eine Museums-Rallye und Führungen „Auf den Spuren jüdischen Lebens in Heuchelheim“

Zum „Internationalen Museumstag“ öffnet das Heimatmuseum der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Sonntag, 17. Mai, von 12 bis 18 Uhr seine Tore. Besucher erwartet im Alten Rathaus Heuchelheim, Hauptstraße 9, laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Programm. Angeboten werden unter anderem eine Kinder-Museums-Rallye, ein Bücherflohmarkt, Führungen durch die Ausstellung sowie Kaffee und Kuchen im Museums-Café im Obergeschoss.

Einblicke in eine vergangene und fast vergessene Epoche geben zwei Exkursionen, die um 13 Uhr und um 15 Uhr vor dem Heimatmuseum starten. Unter dem Motto „Auf den Spuren jüdischen Lebens in Heuchelheim“ bietet der Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, Markus Wilhelm, Führungen zum Jüdischen Friedhof der Ortsgemeinde an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Eintritt in das Museum ist ebenfalls frei.