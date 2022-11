Neben dem Weihnachtsmarkt erwarten die Besucher der Innenstadt zwei weitere vorweihnachtliche Aktionen. Wie die Stadt mitteilt, treten beim „Fensterzauber“ 20 Einzelhändler und Gastronomen in den Wettstreit um das schönste Weihnachtsschaufenster. Bis Samstag, 31. Dezember, können Bürger und Besucher per Stimmzettel oder online für ihren Favoriten abstimmen. Zum Abschluss wird nicht nur das schönste Schaufenster gekürt, es findet auch eine Verlosung statt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine der drei bestplatzierten Geschäfte. Eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe und weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/fensterzauber.

Zudem bietet der Altertumsverein vom 12. bis 16. Dezember täglich kostenlose, thematische Stadtführungen an, die etwa 90 Minuten dauern. Neben dem Rundgang „Lichterglanz und Stadtgeschichte“, der auf die Schaufenster der Frankenthaler Geschäfte von damals bis heute eingeht, vermittelt die „Klassische Stadtführung im Advent“ einen Einblick in die wechselvolle Geschichte der Stadt. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeiten will die Stadt in Kürze bekanntgegeben.