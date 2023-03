Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 33.000 Euro hat das Albert-Einstein-Gymnasium in diesem Jahr bei der Aktion Tagwerk – ein Tag für Afrika gesammelt. Das ist Rekord unter den teilnehmenden Schulen in Frankenthal. Das Geld geht an eine Schule, mit der das Gymnasium seit vielen Jahren eine Partnerschaft pflegt.

Seit 2007 besteht der Kontakt mit der École Sainte Bernadette de Kamonyi in Ruanda. In einer eigenen AG engagieren sich Schüler für den Austausch. Dass der Unterricht in einer anderen Form