Sonniger Auftakt der Aktion Stadtradeln auf dem Rathausplatz: Rund 40 Teilnehmer sattelten ihren Drahtesel für eine gemütliche Zehn-Kilometer-Tour, die Gabi Wieczorek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Frankenthal als ausgewiesene Expertin anführte.

In der Spitzengruppe dabei war Stadtradel-Star Hans-Jürgen Mohr, der sich als Kreisbeauftragter für das Deutsche Sportabzeichen einen Namen gemacht hat. Mit seinen 83 Jahren konnte er ohne elektrische Unterstützung gut mithalten, ist er doch ein passionierter Radfahrer, für den auch größere Strecken kein Problem darstellen. Sein nicht ganz ernst gemeinter Ratschlag: „Werft euren Autoschlüssel in den Rathausbrunnen und steigt auf das Fahrrad um.“ Und in Anlehnung an einen alten Seemannsspruch wünschte er den Teilnehmern „immer zwei Zentimeter Luft unter der Felge“.

Mohrs Vorgänger als Stadtradel-Star, Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG), gab den offiziellen Startschuss und erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr 1338 Teilnehmer rund 225.000 Kilometer zurückgelegt und 36 Tonnen Kohlendioxid eingespart hätten. „Ich bin optimistisch, dass wir auch diesmal ein gutes Ergebnis erzielen.“ Bei den aktuellen Zahlen ist allerdings noch reichlich Luft nach oben. Bisher haben sich laut der städtischen Klimaschutzmanagerin Priska Kramer 727 Teilnehmer in 62 Teams angemeldet. Schon vor der Eröffnung hatten 168 Pedalritter in das Geschehen eingegriffen und 1925 Kilometer erstrampelt.

Die Aktion, mit der ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und ein Zeichen für eine stärkere Fahrradförderung in den Kommunen gesetzt werden soll, läuft noch bis zum 26. September. Anmeldungen sind jederzeit auch online unter www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/themen/umwelt-klima/klimaschutz/stadtradeln/ möglich. Ansprechpartnerin ist Priska Kramer unter der Telefonnummer 06233 89-618, die das Stadtradeln zum letzten Mal organisierte, da sie die Stadtverwaltung verlassen wird.