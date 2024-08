Die Stadt Frankenthal beteiligt sich zum sechsten Mal an der bundesweiten Initiative Stadtradeln. Der Startschuss für die dreiwöchige Aktion zum Klimaschutz fällt am Freitag, 6. September. An diesem Abend lädt die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auch zu ihrer ersten von sechs Radtouren ein.

Mit einer Feier auf dem Rathausplatz wird die Frankenthaler Stadtradeln-Aktion am Freitag, 6. September, ab 17 Uhr offiziell gestartet. Im Anschluss daran bietet der ADFC eine zehn Kilometer lange Eröffnungsradtour an, die durch die nördliche Gemarkung der Stadt führt. Wie der ADFC weiter mitteilt, ist zum Abschluss eine Einkehr ins Restaurant Sonnenbad (Fontanesistraße 25) geplant.

Schon am Sonntag, 8. September, 10 Uhr, heißt es „Links und rechts den Rhein entlang“. Der Pressemeldung des ADFC zufolge geht es vom Rathausplatz aus zum Rhein und dann weiter von der Autobahnbrücke an der A6 zur Wormser Rheinbrücke. Rechtsrheinisch führt die Strecke dann zurück. Das Mittagessen ist in der Gaststätte Zum Neurhein in Lampertheim geplant. Wer nicht einkehren möchte, kann 100 Meter weiterfahren und am Rheinufer Picknick machen. Die Länge der Tour gibt der ADFC mit rund 60 Kilometern an.

Am Dienstag, 10. September, geht es zu den Sandhügeln im Dudenhofer Wald. Über gut 70 Kilometer geht es durch das Maudacher Bruch, vorbei an Mutterstadt und Schifferstadt in den Wald bei Dudenhofen. Nach einem Picknick steht die Rückfahrt an. Die Schlusseinkehr wird voraussichtlich in Birkenheide erfolgen.

Picknick am Salier-Radweg

Am Mittwoch, 11. September, führt die 45 Kilometer lange Route durch den Ludwigshafener Stadtteil Rucheim zum Pfalzmarkt, wo zu Mittag gegessen wird. Über das Maudacher Bruch geht es dann am Nachmittag wieder zurück. Nach Wachenheim radelt der ADFC am Freitag, 13. September. Ziel ist die römische Villa Rustica. Der Rückweg führt über Bad Dürkheim, Freinsheim, Weisenheim am Sand und Lambsheim, wo ein Picknick möglich ist (Länge: 50 Kilometer).

Eine Picknicktour soll die letzte Ausfahrt der Reihe am Samstag, 14. September, auf dem Salier-Radweg Nord werden. Über 55 Kilometer radelt die Gruppe zunächst zum Silbersee bei Bobenheim-Roxheim, dann am Rhein entlang nach Worms, vorbei am Dom sowie durch Felder, Waldstücke und Reben weiter in Richtung Dirmstein. Über Lambsheim (eventuell Einkehr am dortigen Weiher) führt der Weg zurück nach Frankenthal.

Treffpunkt zu den Radtouren ist jeweils um 10 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Leitung übernehmen je nach Strecke Gabi Wieczorek, Ruth Rohmann und Klaus Jenicke. Gäste sind willkommen.