Die Stadt beteiligt sich zum sechsten Mal an der Aktion „Rhinecleanup“. Am Samstag, 14. September, 10 bis 12 Uhr, wird an dem 3,3 Kilometer langen Frankenthaler Rhein-Abschnitt Müll gesammelt. Dazu sucht die Verwaltung Helfer, die sich bis Mittwoch, 11. September, bei Klimaschutzmanagerin Priska Kramer anmelden können unter Telefon 06233 89618 oder per E-Mail an priska.kramer@frankenthal.de oder alternativ im Netz unter www.rhinecleanup.org/de.

Teilnehmen können laut Mitteilung Einzelpersonen, Familien oder Teams. Treffpunkt ist am Parkplatz Im Spitzenbusch (BASF-Kläranlage). Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) gibt dort Handschuhe und Müllsäcke aus und entsorgt später den gesammelten Abfall. Freiwillige können sich auch spontan beteiligen, sollten dann aber Handschuhe und Müllsäcke selbst mitbringen.

Bei der länderübergreifenden Aktion wird der Rhein von der Quelle bis zur Mündung gesäubert. Damit soll den Organisatoren zufolge ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Müll nicht achtlos weggeworfen oder besser gleich ganz vermieden werden sollte. 2023 haben rund 70 Helfer am Frankenthaer Rhein-Abschnitt rund 300 Kilogramm Müll gesammelt.