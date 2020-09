Zur Frankenthaler Rhinecleanup-Aktion am Samstag, 12. September, kommen prominente Helfer: die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) und Ingo Lentz, Initiator der Aktion. Spiegel werde zwischen 10 und 11 Uhr die Teilnehmer begrüßen und gemeinsam mit dem Stadtvorstand mit anpacken und den Frankenthaler Rheinabschnitt vom Müll befreien, kündigt die Verwaltung in einer Pressemitteilung an. Angemeldet haben sich 90 Teilnehmer – 76 Erwachsene und 14 Kinder. Darunter seien eine Badmintongruppe der VT Frankenthal, die Jugendnaturschutzorganisation Sielmanns Natur-Ranger sowie Vertreter von CDU, SPD und Grünen. Die größte Gruppe stellt mit 31 Personen die RKW-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Frankenthal gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Folien. Spontane Helfer sind laut Stadt willkommen. Aus organisatorischen Gründen müssten diese aber Handschuhe und Müllsäcke selbst mitbringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz am Ende der Straße Im Spitzenbusch.