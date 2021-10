Die bundesweite Bewegung „Meet a Jew“ stellen am Mittwoch, 20. Oktober, 19 Uhr, zwei Vertreter in der Volkshochschule Worms vor. Das aktuelle jüdische Leben durch in Deutschland ansässige jüdische Menschen kennenzulernen, das ist die Idee dahinter. Wer Juden persönlich trifft, ist weniger anfällig für Stereotype und Vorurteile und weiß, dass es viel mehr Themen zum Austauschen gibt wie Antisemitismus, die Shoah oder den Nahostkonflikt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung unter Telefon 06241 853-4256 oder per E-Mail ist erforderlich. Der Veranstaltungsort wird den Teilnehmern nach Anmeldung mitgeteilt. Infos unter www.meetajew.de oder über Instagram unter meet_a_jew.